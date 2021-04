Hotel Costa Grand Resort & Spa*****

In perfekter Lage direkt am kosmopolitischen schwarzen Sandstrand von Kamari gelegen, bietet das 2017 neu errichtete Costa Grand Resort & Spa luxuriöse Unterkünfte mit einem eigenen Strandbereich. Das Resort liegt direkt am Strand, 200 m vom Zentrum, 50 m von den Geschäften und den nächsten Tavernen, 4 km vom Flughafen und 10 km vom Hafen von Santorin entfernt.