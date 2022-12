Höhepunkte Griechenlands

1.Tag: Flug von Wien nach Athen. Im Anschluss kurze Orientierungsfahrt bevor es in die malerische Altstadt Plaka geht. Abendessen mit musikalischer Untermalung in einer Taverne der Altstadt.

2.Tag: Entdecken Sie Athen bei einer halbtägigen Stadtrundfahrt. Höhepunkt des Tages ist der Aufstieg zur eindrucksvollen Akropolis (Eintrittspaket). Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

3.Tag: Entdecken Sie Griechenland per Schiff – und besuchen Sie die Inseln Hydra, Poros und Ägina.

4.Tag: Vormittag Freizeit. Am frühen Nachmittag unternehmen Sie einen Ausflug zum Kap Sounion. Hier haben Sie die Möglichkeit den bekannten Marmortempel des Gottes Poseidon (Eintrittspaket) zu sehen.

5.Tag: Fahrt nach Delphi – die archäologische Stätte erstreckt sich terrassenförmig an den Ausläufern des Parnass Gebirges. Delphi galt in der Antike als Nabel der Welt. Es ist das bekannteste Orakel des antiken Griechenlands und war dem Gott Apollo geweiht (Eintrittspaket).

6.Tag: Entlang des Golfs von Korinth geht es über die Rio Andirrio Schrägseilbrücke auf den Peloponnes. Im Herzen der Halbinseln befindet sich Olympia mit den antiken Kultstätten, Tempelresten und Sportanlagen. Sie haben die Möglichkeit das archäologische Museum zu besuchen (Eintrittspaket).

7.Tag: Am Vormittag erreichen Sie Epidaurus und besichtigen das berühmte Amphitheater sowie die Ausgrabungen des Asklepios-Heiligtums (Eintrittspaket). Anschließend fahren Sie in das sagenumwobene Mykene. Sie haben die Möglichkeit die eindrucksvolle Burg mit dem Löwentor und den zyklopischen Mauern zu besuchen (Eintrittspaket). Über die Brücke am Kanal von Korinth erreichen Sie am Abend wieder Athen.

8.Tag: Am späten Vormittag Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



7 x Frühstück, 6 x Abendessen

