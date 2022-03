Historisches Spanien

Entdecken Sie das facettenreiche Spanien von Madrid über Sevilla bis nach Toledo. Beginnend im Herzen Spaniens nehmen wir Sie mit auf eine Reise voller Kultur, wunderbarer Bauwerke und Lebendigkeit.

Zu den Höhepunkten dieser Reise gehören eine Stadtrundfahrt in Madrid mit allen wichtigen Sehenswürdigkeiten, wie die Puerta del Sol, die Moschee Mezquita in Cordoba und die Möglichkeit eine Flamenco Show in Granada zu besuchen.

Kommen Sie mit auf diese einzigartige Reise und erfahren Sie mehr über die Geschichte dieser wunderbaren Städte.