Hansestädte - Flugreise ab/bis Wien

Vieles mag stimmen, was einem in Hafenkneipen so beiläufig zu Ohren kommt, manches vielleicht weniger. Erzählungen der Seeleute über sagenhafte Sichtungen oder Erlebnisse stammen oftmals aus dem Bereich der Fantasie, was sie jedoch nicht minder faszinierend erscheinen lässt. Finden Sie selbst heraus, was stimmt und was nicht, und genießen Sie das einzigartige Flair an der Ostküste Deutschlands. Breit gestreut die Palette an Attraktionen und Sehenswürdigkeiten an der Ostküste und dessen Hinterland. Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise zwischen damals und heute, stets den Blick auf jenen mittelalterlichen Handels- und Städtebund gerichtet, der die Geschicke nordeuropäischer Kaufleute über Jahrhunderte hinweg leitete: die HANSE!