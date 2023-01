Hamburg Elbphilharmonie

1.Tag: Donnerstag, 30. März 2023

Moin Moin! Herzlich Willkommen in Hamburg! Nach Ihrer Landung in Hamburg wartet bereits ein Bus am Flughafen auf Sie. Erleben Sie die Highlights der Stadt während einer zweistündigen geführten Stadtrundfahrt. Anschließend bringt Sie der Bus direkt zum Hotel The Westin, wo Sie Ihr Zimmer beziehen.

2.Tag: Freitag, 31. März 2023

Heute haben wir für Sie einen Ausflug nach Lübeck mit geführter Stadtbesichtigung und anschließender Fahrt nach Travemünde geplant. An beiden Orten ist Zeit für Mittagessen/Kaffee oder individuelle Besichtigung eingeplant.

3.Tag: Samstag, 1. April 2023

Vormittags haben wir für Sie einen geführten Stadtrundgang organisiert. Dieser endet an der St. Petrikirche, von dort aus können Sie Ihren weiteren Tag selbst planen und gestalten. Unsere geschulten Guides haben sicher den ein oder anderen Insidertipp für Sie - wie wäre es mit der bekannten Reeperbahn oder dem Hamburger Zoo? Am Abend erleben Sie dann Giuseppe Verdis Oper „Simon Boccanegra“ in der Hamburgischen Staatsoper. Unter der musikalischen Leitung von Ivan Repušić verzaubern Sie unter Anderem George Petean und Ramón Vargas. Der Transfer vom und zum Konzert wird von uns organisiert.

4.Tag: Sonntag, 2. April 2023

Nach dem Frühstück ist es dann soweit: Die Elbphilharmonie erwartet Sie. Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg dirigiert von Kent Nagano wird Ihnen in diesem akustischen und architektonischen Meisterwerk ein besonderes Erlebnis bieten. Programm: Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90 & Igor Strawinsky : Les noces (Die Bauernhochzeit) für Soli, Chor, sechs Schlagzeuger, vier Klaviere und Schlagzeug. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

5.Tag: Montag, 3. April 2023

Vormittags haben wir für Sie eine Hafenrundfahrt organisiert - dabei lernen Sie das wirtschaftliche Rückgrat Hamburgs und seine Geschichte aus authentischer Perspektive kennen. Anschließend bringen wir Sie zum Flughafen, dort beginnt Ihre Rückreise nach Wien - Zeit, die gesammelten Eindrücke zu verarbeiten und vielleicht auch schon die nächste Reise zu planen!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "EW",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "DE",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "CIT",

"SchlZiel": "DE",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "MSRG",

"Zielflughafen": "HAM",

"VerpflegungsText": "Frühstück"

}}