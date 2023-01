Hamburg Elbphilharmonie

1.Tag: Donnerstag, 4. Mai 2023

Morgens steigen Sie am gebuchten Zustiegsort im Luxusreisebus**** ein und lassen die Landschaft an sich vorbeiziehen. In Dresden angekommen wartet auf Sie bereits ein Abendessen – erkunden Sie danach die Stadt bei einem Abendspaziergang.

2.Tag: Freitag, 5. Mai 2023

Nach einem entspannten Frühstück erleben Sie die Barockstadt Dresden, und lernen mit einem lokalen Guide mehr über die bewegte Geschichte dieser Stadt. Sie haben auch die Möglichkeit, die Frauenkirche zu besuchen. Anschließend reisen Sie weiter nach Hamburg, wo sie Ihr Quartier in der Innenstadt beziehen. Abends ist es dann soweit: Die Elbphilharmonie erwartet Sie. Das NDR Elbphilharmonie Orchester mit Yuja Wang unter Leitung von Esa-Pekka Salonen werden Ihnen in diesem akustischen und architektonischen Meisterwerk ein besonderes Erlebnis bieten. Der Transfer von und zum Konzert wird von uns organisiert.

3.Tag: Samstag, 6. Mai 2023

Moin Moin! Herzlich Willkommen in Hamburg! Frisch gestärkt von Ihrem Frühstück erleben Sie die Highlights der Stadt während einer zweistündigen, geführten Stadtrundfahrt. Danach können Sie die Stadt auf eigene Faust erkunden.

TIPP: Besuch des 834. Hafengeburtstages in Hamburg

4.Tag: Sonntag, 7. Mai 2022

Vormittags haben wir für Sie eine Hafenrundfahrt organisiert - dabei lernen Sie das wirtschaftliche Rückgrat Hamburgs und seine Geschichte aus authentischer Perspektive kennen. Nachmittags können Sie Hamburg ganz individuell entdecken - wie wäre es mit der bekannten Reeperbahn oder dem Hamburger Zoo?

TIPP: Besuch des 834. Hafengeburtstages in Hamburg

OPTIONAL: Erleben Sie Richard Wagners Oper „Tannhäuser“ in der Hamburgischen Staatsoper. Preis pro Person € 135,– inkl. Tickets in der 1. Kategorie und Transfer. Verbindliche Anmeldung bei Buchung.

5.Tag: Montag, 8. Mai 2023

Auf Wiedersehen Hamburg - Hallo Leipzig! Nach dem Frühstück und Check out reisen Sie nach Leipzig. Dort wartet am Nachmittag ein geführter Stadtrundgang auf Sie, bei dem Sie die größte Stadt Sachsens kennenlernen. Hier hat Johann Sebastian Bach den Großteil seines Lebens verbracht, und liegt dort, in der Thomaskirche, auch begraben. Den Tag lassen Sie bei einem entspannten Abendessen in Ihrem Hotel ausklingen.

6.Tag: Dienstag, 9. Mai 2023

Am Vormittag beginnt Ihre Rückreise - Zeit, die gesammelten Eindrücke zu verarbeiten, und vielleicht auch schon die nächste Reise zu planen!



