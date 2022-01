Hamburg Elbphilharmonie

PIOTR BECZAŁA BEGLEITET VON KRISTIN OKERLUND IN DER ELBPHILHARMONIE

Eine Stadt zwischen Festland und Meer. Hier, am Hafen, kommen nicht nur Waren an, sondern mit ihnen auch Kulturen und Ideen. Es ist ein Ort wo es Tradition hat, mit Traditionen zu brechen. Da, wo man immer mit Neugier in die Welt blickt und alles Neue als Chance versteht - da steht seit 2017 ein Gebäude das all das verkörpert, was Hamburg ist. Die Liebe zum Alten, die Aufgeschlossenheit gegenüber dem Neuen und der Wille dazu, etwas Besonderes und einzigartiges zu schaffen. Das ist die Elbphilharmonie.