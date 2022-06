Willkommen im Land des ewigen Eises!

Der Flughafen Kangerlussuaq ist das Tor zu Grönland und Ihr erster Halt auf dieser Reise. Der Augenblick, wenn Sie Ihre Füße zum ersten Mal auf grönländischen Boden setzen und die frische grönlandische Luft einatmen, ist unvergesslich. Diese Region verfügt über eine beeindruckende Landschaft und das gewaltige Inlandeis ist prägend für das Landschaftsbild. Vielleicht erspähen Sie unterwegs Moschusochsen und Rentiere. Ein besonderes Erlebnis, um die grönländische Natur und Kultur hier hautnah zu erleben, bietet eine Hundeschlittenfahrt.

UNESCO Welterbe in Ilulissat

Einige der gewaltigen Eisberge erheben sich mehr als 75 Meter über den Meeresspiegel. Manchmal ist der Druck auf die gestrandeten Eisberge so hoch, dass diese abbrechen und mit dem Strom in die Diskobucht getrieben werden.

Kälte ist in diesen Breitengraden nicht zu umgehen. Die Temperaturen liegen zwischen -5 und -30 Grad Celsius, fühlen sich jedoch aufgrund der trockenen Luft nicht so kalt an. Ein verlockendes Winterhighlight ist das Nordlicht und die Wahrscheinlichkeit, dieses Spektakel während der Wintermonate zu beobachten, ist in Grönland ausgesprochen hoch. Nehmen Sie sich die Zeit, genießen Sie die Stille und bestaunen Sie das blaugrüne Farbenspiel des Nordlichts über den Nachthimmel.