Gouves - Kreta: Hotel Aphrodite Beach

Lage: Rund 18 km von Heraklion entfernt (Bushaltestelle 500 m vom Hotel). Zum Zentrum von Gouves sind es nur 300 m, Chersonissos ist ca. 8 km entfernt. Eine kleine Uferpromenade trennt das Hotel von der Sand/Kiesbucht. Transferzeit vom Flughafen rund 25 min.

Anlage: beliebte neu renovierte Anlage. 326 Zimmer, Haupthaus, 2 Nebengebäude, gepflegte Gartenanlage, Rezeption /Mietsafe, Restaurant, Strand-Snack-Bar, Lobbybar, 1 Meerwasserpool (Kinderbecken integriert), 1 Süßwasserpool mit sep. Kinderbecken (Süßwasser), 2 Poolbars, Süßwasserhallenbad (temperierbar), Minimarkt, Aufenthaltsraum mit Internetecke, W-LAN in der Lobby und im Poolbereich (gegen Gebühr), Kinderspielplatz, Amphitheater, Diskothek. Liegen und Schirmen am Pool inklusive (am Strand gegen Gebühr).

Superior Zimmer (renoviert): Zimmer mit Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (ungefüllt), Balkon oder Terrasse.

Familienzimmer: Ausstattung wie Doppelzimmer mit zusätzlichen Wohn-Schlafraum.

Sport & Unterhaltung: Ohne Gebühr: Tischtennis, Volleyball, Basketball, Wasserpolo, Aerobic, Wassergymnastik, Tennis (Reservierung an der Rezeption/Flutlicht gegen Gebühr). Gegen Gebühr: Badminton, Billard, Minifußball. Am Strand von privaten Anbietern: Wasserski Banana, Tretboote, Surfen. WellnessBeauty Center gegen Gebühr. Tages- und Abendanimation für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Verpflegung: Alles Inklusive. Frühstück-, Mittags- und Abendbuffet. Alle lokalen alkoholischen und nicht alkoholischen Getränke. Nachmittags Kaffee/Tee und Kuchen/Kekse.

Für Kinder: Miniclub in der Hochsaison von 4-12 Jahren. Kinderspielplatz, Hochstühle im Restaurant. Babybetten nach Verfügbarkeit. Eigener Kinder/Babypool (Süsswasser) im Familienbereich.