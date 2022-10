Fußballreise Barcelona

1. Tag: Wien – Barcelona

Sie fliegen heute Morgen mit Austrian Airlines von Wien nach Barcelona. Geführter Transfer vom Flughafen zu Ihrem gebuchten 3* bzw. 4* Hotel, auf der Fahrt vom Flughafen in die Stadt, kommen Sie in den Genuss einer kleinen City Tour in Barcelona, so haben Sie schon am ersten Tag einen kleinen Überblick von der dynamischen Stadt, Check-In und Zimmerbezug. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Genießen Sie einen Spaziergang durch die Stadt oder buchen Sie eine "Hop on Hop off Bus Tour" in Barcelona. So sehen Sie bequem die berühmtesten Sehenswürdigkeiten von der interessanten Stadt. Nächtigung im Hotel.

2. Tag: Barcelona

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Eine Fahrt zu Barcelonas Stränden ist ein heißer Tipp für den heutigen Tag. Barcelona ist prall gefüllt mit originellen Freizeitangeboten, die immer wieder einen Besuch wert sind. Die für Gaudí und ihre modernistischen Bauten bekannte Stadt am Mittelmeer entpuppt sich als eine der trendigsten Metropolen Europas. Nächtigung im Hotel.

3. Tag: Match Tag in Barcelona

Nach dem Frühstück werden Sie schon in der Stadt spüren, wie die Einheimischen sich auf das bevorstehende Spiel einstimmen. Die Spanier sind begeisterte Fußballzuschauer. Die kleinen Tapas Bars werden auch gerne von den Spaniern vor dem Spiel frequentiert. Fußball - Highlight: Sie fahren zeitgerecht vor Spielbeginn mit einem Bus ins Stadion und erleben Ihr ausgesuchtes und gebuchtes Match von Tribünen aus. Ein Erlebnis, an das Sie noch lange zurückdenken werden, die vielen Eindrücke, die Sie bis nach Hause zu Ihren Liebsten oder zu Ihrem Stammtisch tragen können. Feiern Sie mit den Spaniern ein Sporterlebnis der Sonderklasse. Nach dem Match Rückfahrt mit dem Bus in Ihr Hotel. Nächtigung im Hotel.

4. Tag: Barcelona – Wien

Nach dem Frühstück, Check out vom Hotel. Sie können Ihr Gepäck noch im Hotel an der Rezeption lassen und noch einen Tag von der pulsierenden Barcelona Luft schnuppern. Am späten Nachmittag Transfer zum Flughafen und Heimflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "OS",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "ES",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "CIT",

"SchlZiel": "ES",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "RAIF",

"Zielflughafen": "BCN",

"VerpflegungsText": "3 x Frühstück"

}}