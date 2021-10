Finnischer Winter

1.Tag: Wien - Kittilä

Flug von Wien nach Kittilä. Der Wintersportort Levi ist mit dem Bus nur 15 Minuten vom Flughafen entfernt..

2.Tag: Übernachtung im Glasiglu

Erkunden Sie am Vormittag den Wintersportort Levi oder unternehmen Sie einen winterlichen Spaziergang zum nahe gelegenen See. Um 16.00 Uhr bringt Sie ein Taxi zu den etwa 9 Kilometer entfernten Glasiglus auf der rückwärtigen Seite des Levi-Fjälls.

3.Tag: Die finnische Sauna

Genießen Sie das Frühstück im Restaurant Aurora Sky. Der Transfer bringt Sie um 11.00 Uhr wieder zurück nach Levi. Wieder in Ihrem Hotel angekommen, nutzen Sie den Tag um in der Sauna Ihres Hotels oder Hotelzimmers zu entspannen.

4.-6.Tag: Alpinski, Besuch der Rentierfarm oder doch eine Motorschlittensafari?

Der schönste Grund die Pisten in Levi auszuprobieren ist der feine Pulverschnee, der das Dahingleiten zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Und noch eine gute Nachricht: Auf den Pisten und Liften herrscht kein Gedränge! Also entdecken Sie das größte Wintersportgebiet Finnlands in aller Ruhe und fahren Sie in den Spuren der Ski-Asse auf der Weltcuppiste in Levi. Alternativ stehen Ihnen noch weitere Ausflüge wie der Besuch der Rentierfarm oder eine rasante Motorschlittensafari zur Verfügung.

7.Tag: Huskytour für Abenteurer (10 km)

Ihr erstes Treffen mit den Huskys ist noch ein gegenseitiges Beschnuppern. Der Respekt weicht allerdings bald echter Zuneigung. Für Ihre ca. 10 km lange Rundfahrt teilen Sie zu zweit einen Hundeschlitten, den Sie selbst steuern. (Betreuung durch erfahrene Schlittenführer)

8.Tag: Abreise

Machen Sie noch ein Erinnerungsfoto, bevor die ruhige und entspannte Atmosphäre wieder dem Alltag weicht. Transfer zum Flughafen und Rückflug.

Bitte beachten Sie, dass die Abfolge der Tagesausflüge sowie der Wochentag der Übernachtung im Glasiglu variiert.