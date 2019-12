Faszinierendes Thailand

Die seit langen Jahren am meisten gefragte Variante bei einer Reise nach Thailand ist eine Kombination, bei der man zuerst die Hauptstadt Bangkok in vielen ihrer Facetten - von Kultur über Kulinarik bis Shopping – kennenlernt. Anschließend während der Rundreise all die Attraktionen mit eigenen Augen sieht und zu guter Letzt in Khao Lak unbeschwerte Tage unter tropischer Sonne verbringen kann. Herzlich willkommen im „Land des Lächelns“.