Erlebnis Sibirien - Transsibirischen Eisenbahn

Der Komfort, sowohl was die Betten wie auch die hygienischen Bedingungen und den Speisewagen betrifft, kann nicht mit europäischen Verhältnissen verglichen werden. Trotzdem ist das Interesse nach wie vor - speziell in den Hochsaisonmonaten - enorm groß. Selten, aber doch kann es vorkommen, dass gebuchte und bestätigte Zweibettabteile vor Ort in 4-Bettabteile (Kostenersatz) umgewandelt werden.

In den 4-Bett-Abteilen sind die oberen Betten über kleine, meist ausklappbare, Leitern zu erreichen. Der Aufstieg auf die oberen Betten erfordert Trittsicherheit! Wir empfehlen, speziell den Gästen, welche die oberen Betten nutzen, den Schaffner ggf. um einen Gurt zu fragen, um sich zusätzlich bei den Nachtfahrten gegen etwaige Notbremsungen (diese sind in Zügen genauso wie in Bussen nie auszuschließen) abzusichern!

Die Plätze werden bei Ticketkauf durch das Reservierungssystem der Russischen Eisenbahn automatisch vergeben; eine Einflussnahme darauf ist nicht möglich. So ist es in Russland üblich, dass Frauen und Männer gemeinsam und gemischt in Abteilen untergebracht werden und selten kann es auch vorkommen, dass gemeinsam reisende Passagiere auf zwei Abteile aufgeteilt werden bzw. einzelne Streckenabschnitte gemeinsam mit einheimischen Gästen im Abteil zurücklegen. Wir sind selbstverständlich bemüht unsere Gäste auch im Zug bestmöglich unterzubringen. Sollte dies einmal nicht gelingen, so bitten wir vorab schon um Ihr Verständnis. Vor Ort ist es im Regelfall möglich, die Betten noch untereinander entsprechend zu tauschen. Das Zugpersonal und die Fahrgäste sind hier, nach den vorhandenen Möglichkeiten, meistens behilflich und Ihre Reisebegleitung steht Ihnen im Fall des Falles natürlich auch zur Seite.