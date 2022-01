Drauerlebnis Rad & Kanu

1. Tag: Anreise

Individuelle Anreise nach Lienz in Osttirol und Check-in im Hotel. Der Tag steht zur freien Verfügung. Wir empfehlen eine Besichtigung der bezaubernden Lienzer Innenstadt.

2. Tag: Lienz – Berg im Drautal, ca. 35 km

Sie starten Ihre Radtour am wunderschönen Drauradweg mit herrlichem Blick auf die Bergwelt der Lienzer Dolomiten. Am Stadtrand von Lienz lockt das Römermuseum Aguntum, das die Geschichte der alten Römersiedlung attraktiv präsentiert. In Dellach können Sie an der Drau bei einer Badebucht stoppen oder eine kleine Wanderung in die wunderschöne Geißlochklamm machen.

3. Tag: Berg im Drautal – Sachsenburg/Spittal an der Drau, ca. 30/40 km

Dem oberen Drautal folgend, fahren Sie teils am Flussufer und teils etwas abseits durch kleine Dörfer. In Greifenburg können Unternehmungslustige bei einem Kletterpark stoppen oder sich im Badesee erfrischen. Am Etappenziel Spittal/Drau sollten Sie sich Zeit für eine Stadtbesichtigung nehmen. Speziell das Renaissanceschloss Porcia ist einen Besuch wert.

4. Tag: Sachsenburg/Spittal a. d. Drau – Villach, ca. 52/42 km

Weiter geht es am Drauradweg, großteils am naturbelassenen Flussufer. Auf halber Strecke, in Feistritz, haben Sie die Möglichkeit eine stärkende Rast bei einer schönen Jausenstation mit eigener Obstpresse einzulegen. Angekommen in Villach lädt der gut erhaltene Stadtkern mit seinen Cafés und Geschäften zum Bummeln und Verweilen ein.

5. Tag: Kanutour Villach – Rosegg/Mühlbach, ca. 17 km

Heute ist Kanutag! Morgens fahren Sie mit dem Rad zur Drau-Einstiegsstelle, wo Sie vom Kanu-Guide schon erwartet werden. Nach einer kurzen Einschulung paddeln Sie los und genießen die ruhig fließende Drau und ihre geheimnisvollen Ufer. Unterwegs können Sie eine Badepause im nahen Silbersee einlegen. Beim Kraftwerk Rosegg endet Ihre Paddeletappe, Sie tauschen das Kanu gegen Ihr Fahrrad und radeln zu Ihrer Unterkunft in Rosegg.

6. Tag: Rosegg – Wörthersee – Krumpendorf/ Klagenfurt, ca. 30 km

Den heutigen Tag verbringen Sie am bekanntesten Kärntner Badesee, dem Wörthersee. Radeln Sie zuerst nach Velden und bummeln Sie entlang der Strandpromenade zum berühmten Schlosshotel. Danach können Sie wählen, ob Sie am Nord- oder Südufer Wörthersee-Radweg zu Ihrem Etappenziel Krumpendorf fahren und wo Sie eine Badepause einlegen. Eine kurze Besichtigung der Landeshauptstadt Klagenfurt sollte unbedingt miteingeplant sein.

7. Tag: Abreise

Nach dem Frühstück individuelle Abreise oder Verlängerung. Wenn Sie Leihräder gebucht haben, kann die Rückreise nach Lienz mit der Bahn erfolgen. Mit Ihren eigenen Rädern und Gepäck empfehlen wir die Rückfahrt mit unserem VIP-Transfer.



