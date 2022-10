Der Süden Afrikas

1. Tag: Wien – Addis Abeba – Kapstadt

Abflug von Wien via Addis Abeba nach Kapstadt.

2. Tag: Kapstadt

Heute erreichen Sie die unglaublich, toll gelegene Stadt „Cape Town“ - Kapstadt. Nach der Ankunft fahren Sie mit der Seilbahn auf den berühmten Tafelberg (wetterabhängig). Von hier aus genießen Sie einen atemberaubenden Blick über Kapstadt. Darüber hinaus sehen Sie das Malaienviertel "BoKaap", das Parlamentsgebäude, das Rathaus u.v.m.

3. Tag: Kaphalbinsel „Kap der guten Hoffnung“

Frühstück im Hotel. Ein Besuch der Kap-Halbinsel ist ein Höhepunkt Ihrer Reise durch das südliche Afrika. In Hout Bay haben Sie im Zuge einer Bootsfahrt die Möglichkeit, den Seehunden einen Besuch abzustatten (Preis ca. 7 EUR p.P.). Das koloniale Simon's Town weiß mit einer großen Pinguinkolo-nie zu begeistern. Am Kap der Guten Hoffnung werden Sie sicher ein Erinnerungsfoto machen und eventuell dem Leuchtturm (Zahnradbahn ca. 5 EUR p.P.) einen Besuch abstatten. Anschließend Rückfahrt nach Kapstadt.

4. Tag: Kapstadt – Kirstenbosch & Waterfront

Nach dem Frühstück Fahrt zum Kirstenbosch Botanical Garden. Spaziergang durch die einzigartige afrikanische Pflanzenwelt. Nachmittag Fahrt zur Waterfront und Rundgang, anschließend Zeit zur freien Verfügung.

5. Tag: Kapstadt „Ausflug Robben Island“

Ausflug nach Robben Island, wo Nelson Mandela viele Jahre inhaftiert war. Überfahrt mit der Fähre und Besuch des Museums.

6. Tag: Kapstadt – Franschhoek – Stellenbosch

Heute machen Sie einen Ausflug in die Weinregion von

Franschhoek. Sie fahren mit der originellen „Wine – Tram“, einem Zug, der Sie durch das Franschhoek Tal bringt. Anschließend Fahrt nach Stellenbosch.

7. Tag: Stellenbosch

Stellenbosch in das bekannte südafrikanische Weinbaugebiet. Im wohl berühmtesten Weinbaugebiet Südafrikas werden Ihnen im Zuge einer Besichtigung Anbau und Verarbeitung der edlen Trauben nähergebracht. Hier besteht sicher auch die Gelegenheit einige dieser köstlichen Tropfen zu verkosten.

8. Tag: Flug nach Victoria Falls (Simbabwe)

Je nach Flugzeit Transfer zum Flughafen Kapstadt und Flug via Johannesburg nach Vic Falls. Visum für Simbabwe können Sie bei Ankunft machen (USD 50,- pro Person), danach Transfer zu Ihrem Hotel. Am späten Nachmittag Sundowner Cruise am Sambesi River. Rückkehr zu Ihrem Hotel.

9. Tag: Victoria Wasserfälle

Frühstück im Hotel. Danach Spaziergang entlang der Vic Falls. Hier stürzt sich der Sambesi Fluss an der Grenze zwischen Sambia und Zimbabwe bis 120 m in die Tiefe und bietet spektakuläre Ausblicke. Mittagsrast im „Lookout Cafe“ mit direkter Aussicht auf die Schlucht des Sambesi. Am Nachmittag bietet sich die Möglichkeit zu einem Helikopter Rundflug über die Wasserfälle (13-15 Minuten / ca. USD 150 nur vor Ort buchbar).

10. Tag: Tagesausflug Botswana „Chobe Nationalpark“

Zeitiges Frühstück im Hotel. Fahrt in das benachbarte Botswanabin den Chobe Nationalpark. Erleben Sie vom Chobe River und bei einem Game Drive die unglaub-liche Tierwelt mit Elefantenherden, Büffel, Flusspferden, Krokodilen uvm. Mittagessen inkludiert. Rückfahrt am späten Nachmittag zu Ihrem Hotel in Vic Falls.

11. Tag: Victoria Falls – Heimflug via Addis Abeba

Frühstück im Hotel. Am späten Vormittag Transfer zum Flughafen und Rückflug via Addis Abeba nach Wien.

12. Tag: Ankunft in Wien

Programmänderungen vorbehalten!



