Club Wintersonne Luz Beach Apartments

Die Luz Beach Apartments sind Wohneinheiten zur Selbstverpflegung an der autofreien Strandpromenade in Praia da Luz. WLAN steht Ihnen in allen Apartments kostenfrei zur Verfügung. Die Apartments am Meer liegen in der ersten Reihe und bieten uneingeschränkten Strand- und Meerblick. Die Apartments mit Meerblick befinden sich in der hinteren Reihe und verfügen über Meerblick aus erhabener Position. Alle Apartments sind mit möblierten Balkonen ausgestattet, auf denen Sie Meerblick genießen.