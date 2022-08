Club Wintersonne Hotel Belavista da Luz

SEVILLA (ca. 10 Stunden )

Ganztagesfahrt in die historische Hauptstadt Andalusiens mit herrlichen Bauwerken wie den königlichen Palast Alcazar, die Kathedrale von Sevilla mit dem Giralda Turm und den Torre del Oro. Freizeit für Mittagessen und eventuelle Innenbesichtigungen.

WESTALGARVE: Sagres – Cabo Sao Vicente (ca. 3 Stunden)

Besichtigung der Festung von Sagres (Eintritt inklusive) und Besuch von Cabo Sao Vicente mit einem der beeindruckendsten und leistungsstärksten Leuchttürme Europas. Möglichkeit zum Einkauf in einem Keramikgeschäft.

MONCHIQUE UND PORTIMAO mit Praia da Rocha (ca. 6 Stunden)

inkl. Mittagessen Typisches Mittagessen (im Ofen gebratenes „Schwarzes Schwein) in einem traditionellen Restaurant in den Hügeln von Monchique inmitten eines großen Olivenhains, dann entlang einer Storchenkolonie nach Portimao zum Spaziergang am weltberühmten Strand von Praia da Rocha mit den malerischen Felsformationen.



