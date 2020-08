Christkindlmarkt Prag

Kommen Sie vor Weihnachten nach Tschechien und genießen Sie die einzigartige Adventstimmung. Wärmen Sie sich beim Schlendern über die Weihnachtsmärkte mit traditioneller Handwerkskunst an einem Becher heißen Mets oder Glühwein. Wenn Sie im Advent nach Prag reisen, sollten Sie auf jeden Fall den Altstädter Ring (Staroměstské náměstí) besuchen, wo alljährlich der größte Weihnachtsmarkt Tschechien stattfindet. Man kann diesen Altstädteradventsmarkt täglich zwischen 10:00 und 22:00 Uhr besuchen. Auf dem Altstädter Ring wird fast jeden Tag ein Programm organisiert. Es gibt hier eine große Bühne, auf der zahlreiche Chöre, Schulen und Musikgruppen der ganzen Welt auftreten etc... Eintritt frei. Die Märkte in Prag sind aber nicht nur auf dem Altstädter Ring, sondern auch auf dem Wenzelsplatz und allen Marktplätzen Prags sowie in den historischen Marktstraßen im Stadtzentrum. Während der Weihnachtszeit finden in den Prager Kirchen auch Hirtenmessen und vor allem verschiedene Weihnachtskonzerte, die die Adventatmosphäre noch schöner machen, statt.