Capri und die Amalfiküste

1.Tag:

Flug von Wien nach Neapel. Anschließend erfolgt der Transfer in Ihr Hotel nach Sorrent. Abendessen im Restaurant.

2.Tag:

Zuerst besuchen Sie die Ausgrabungen von Pompeji, der verschütteten antiken Stadt. Nachmittags Auffahrt durch den Parco Nazionale zum Vulkan Vesuv (bis auf ca. 1.000 m per Bus). Zu Fuß erreichen Sie den Kraterrand mit unglaublichem Ausblick auf den Golf von Neapel. Fahrt zu einem Weingut mit Weinverkostung und italienischen Spezialitäten.

3.Tag:

Rundgang durch die auf den Klippen liegende mondäne Küstenstadt Sorrent. Am frühen Nachmittag fahren Sie mit einer Schnellfähre nach Capri. Nach dem Bezug Ihres Zimmers haben Sie Zeit zur freien Verfügung um durch Anacapri zu flanieren.

4.Tag:

Heute beginnt ihre Führung in Anacapri, der kleineren und ruhigeren Schwester von Capri und besuchen die Villa San Michele. Anschließend fahrt nach Capri. Spaziergang durch die noble Fußgängerzone und die Gärten des Augustus um von dort die berühmten Faraglioni Felsen zu bewundern.

5.Tag:

Überfahrt nach Amalfi, dem markanten Küstenort der der gesamten Küstenlinie den Namen gegeben hat. In Amalfi angekommen haben Sie Zeit den Ort auf eigenen Pfaden zu erkunden. Genießen Sie einen Café oder ein Erfrischungsgetränk an der Piazza Duomo, zu Füßen des Dom Sant´Andrea.

6.Tag:

Fahrt entlang der atemberaubenden Panoramastraße Amalfitana. Bei einem lokalen Limoncello Produzent probieren Sie den für die Region typischen Zitronenlikör. Weiterfahrt zum Bergort Ravello. Sie besuchen die Villa Rufolo, einst Inspirationsquelle für Richard Wagners „Parzifal“. Am Abend laden wir Sie zu einem Abschiedsessen in ein Restaurant in Amalfi ein.

7.Tag:

Nach einem gemütlichen Frühstück erfolgen im Laufe des Vormittags der Transfer zum Flughafen Neapel und der Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "OS",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "IT",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "BAD",

"SchlZiel": "IT",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "PRIM",

"Zielflughafen": "NAP",

"VerpflegungsText": "6 x Frühstück, 2 x Abendessen"

}}