Blumenzauber Floriade

1. Tag: Wien – Amsterdam

Abflug von Wien nach Amsterdam. Nach Ankunft Transfer zu Ihrem Hotel. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Nächtigung.

2. Tag: Floriade

Nach dem Frühstück Transfer zur Floriade. Stimulieren Sie Ihre Sinne und lassen Sie sich von der Floriade, Expo 2022 inspirieren. In diesem lebenden Labor werden neue grüne Technologien für Lebensmittel, Energie und Gesundheit erforscht und angewandt. Sie werden von dem , was Sie sehen, riechen und schmecken, fasziniert sein. Inspirierende Gärten, Kongresse, Workshops und Ausstellungen wechseln sich ab mit beeindruckenden Attraktionen, überraschenden Verkostungen, Kunst und Kultur. Reisen Sie mit der 850m langen Seilbahn in die Zukunft, mit einer fabelhaften Vogelperspektive auf den Park. Am Abend Rücktransfer zu Ihrem Hotel und Nächtigung.

3. Tag: Fakultativ Ausflug: Edam – Volendam – Zaanse Schans

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung oder Sie haben die Möglichkeit an einem fakultativen Ausflug teilzunehmen. Nach dem Frühstück Fahrt in die berühmte Käsestadt Edam, Rundgang und Käseverkostung. Danach geht es in das hübsche Städtchen Volendam am Markermeer, Spaziergang und Mittagspause. Am Nachmittag fahren wir noch in das Freilichtmuseum Zaanse Schans. Dort spazieren Sie zu Windmühlen, besuchen typische holländische Häuser und Handwerksbetriebe und haben auch die Gelegenheit noch typische Souvenirs zu kaufen. Danach Rückfahrt zu Ihrem Hotel.

Preis pro Person: € 65,– | Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen

4. Tag: Amsterdam – Wien

Nach dem Frühstück Transfer nach Amsterdam. Erleben Sie die lebendige und weltoffene Handelsstadt bei einer 2-stündigen Stadtrundfahrt. Der unbeschreibliche Charme des sogenannten Venedigs des Nordens wird Sie mit seinen mehr als 30 Parks, 1.200 Brücken, den malerischen Kanälen und seiner aufregenden Geschichte in seinen Bann ziehen. Den Mittelpunkt der holländischen Großstadt bildet der Paleis op de Dam, der Königspalast am Dam Platz. Bei einer Grachtenfahrt erleben Sie im Anschluss Amsterdam aus einer anderen Perspektive. Der restliche Tag steht Ihnen bis zum Transfer zum Flughafen in Amsterdam zur freien Verfügung. Anschließend Heimflug von Amsterdam nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



