Blockhausmärchen Lappland

Lage: Diese qualitativ hochwertigen Blockhäuser befinden sich in idyllischer Lage in Levi oder in kleinen Siedlungen in den umliegenden Wäldern von Levi. Ein inkludiertes Wochenticket für den Skibus (Abfahrt alle 30 Minuten im Zeitraum zwischen 09:00 – 19:00 Uhr) sorgt zudem für eine schnelle Anbindung an das Ortszentrum von Levi, zu den Skipisten und den Abfahrtsorten für Ihre Ausflüge. Alle Hütten sind in traditioneller skandinavischer Bauweise gefertigt und verfügen über moderne Einrichtung und eine heimelige Atmosphäre. Die Blockhäuser können in Form von Doppelhaushälften bzw. Reihenhäusern gebaut worden sein. Größere Blockhäuser (ab 3 Schlafzimmer) können auch freistehend sein. Sie bieten einen idealen Ausgangspunkt für Familien, Paare oder Freundeskreise, die unabhängig sein wollen, ohne auf ihren Komfort verzichten zu müssen. Ausstattung: Dusche oder Bad/WC, Sauna, Kamin, TV, Küche mit Herd, Kühlschrank, Mikrowellenherd, Geschirrspüler, Kaffeemaschine sowie elektrische Zentralheizung. Alle Häuser sind in Privatbesitz, Dekor und Ausstattung können daher variieren. Die Schlafzimmer sind großteils im Erdgeschoss, können sich bei größeren Häusern aber auch im ersten Stock bzw. Halbstock befinden. Achtung: teilweise schmale Holztreppe zum Halbstock. Bettwäsche zum selbst beziehen, ein Hand- bzw. ein Badetuch pro Person, Brennholz und Endreinigung inkludiert. Bitte beachten Sie das strikte Rauchverbot in den Blockhäusern.

Blockhütte mit einem Schlafzimmer und teilweise Halbstock:

45 m² + 12 m² Halbstock oder 50 m² ohne Halbstock, 2 - 4 Personen.

Ein Zimmer mit zwei getrennten Betten oder einem Doppelbett sowie bis zu zwei Einzel-betten oder Matratzen im Halbstock oder Erdgeschoß. Bad mit Sauna & WC. Entfernungen: ca. 1–3 km ins Zentrum, ca. 100-250 m zur Skibusstation.

Blockhütte mit zwei Schlafzimmer und teilweise Halbstock:

58 m² + 13 m² oder 65 m² ohne Halbstock, 4 - 8 Personen.

Zwei Zimmer mit je zwei getrennten Betten. Bis zu vier zusätzliche Betten im Halbstock. Bad mit Sauna & WC. Entfernungen: ca. 0-2 km ins Zentrum, ca. 100 m zur Skibusstation.

Blockhütte mit drei Schlafzimmern und Extrabetten:

80 - 100 m², bis zu 8 Personen.

Drei Zimmer mit je zwei getrennten Betten. Zwei zusätzliche Schlafplätze mit Zusatzbetten möglich. Bad mit Sauna & WC. Entfernungen: ca. 1-2 ¼ km ins Zentrum, ca. 200 m zur Skibusstation.

Verpflegung: Selbstversorgung.