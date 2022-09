Baden auf Mauritius

Als elegantes Fünf-Sterne-Resort in Mauritius, gilt das Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa als Oase der Ruhe und Erholung - der ideale Rahmen für Ihren Luxus-Urlaub in Mauritius und der perfekte Zufluchtsort um Körper und Seele zu entspannen.

Wasserlandschaften mit kleinen Inseln voller hellen Blumen, großzügigen Holzdecks, Terrassen mit Meerblick und tropische Gärten, begrünt mit exotischen Bäumen machen das Dinarobin Beachcomber zum Symbol tropischer Eleganz in Mauritius.

An einer der schönsten Küsten in Mauritius gelegen, bietet das Dinarobin Beachcomber am Fuße des spektakulären Le Morne Berges die traumhafte Kulisse eines intimen Dorfes. Das Resort verfügt nur über luxuriöse Suiten, die sich harmonisch in die üppigen tropischen Gärten einfügen.

LAGE & UMGEBUNG

Auf der Le Morne Halbinsel, am ca. 7 km langen Sandstrand gelegen. An einer der schönsten Küsten auf Mauritius gelegen, bietet es am Fuße des spektakulären Le Morne Berges die traumhafte Kulisse eines intimen Dorfes. Auf der Halbinsel liegt auch der 18-Loch-Championship-Golfplatz, der die beiden Hotels Paradis und Dinarobin miteinander verbindet.