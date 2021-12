Auf zum Nordkap

Weitläufig und vielfältig – so präsentiert sich Europas hoher Norden. Gleich zu Beginn entlang der pittoresken Szenerie des Porsangenfjordes gelangt man zur Nordkapinsel mit krönendem Höhepunkt Mitternachtssonne. Aber auch die Städte Hammerfest, übrigens die „nördlichste Stadt der Welt“, sowie Alta zeigen die Vielfalt des umtriebigen Lebens in dieser einzigartigen Region der Erde. Bis heute besteht dort die faszinierende Kultur der Samen, die es über Jahrhunderte hinweg schafften, sich in dieser rauen Gegend ihre eigene Welt zu gestalten und diese weitestgehend zu bewahren. Der finnische Norden besticht durch malerische Wälder und Seen. Verträumte Kleinstädte und liebliche Küstenromantik entlang der schwedischen Küste des Bottnischen Meerbusens demonstrieren ihren unverwechselbaren Reiz. Krönender Abschluss ist Stockholm, die bunte und elegante Metropole mit imperialem Glanz sowie der bezaubernden Altstadt von Gamla Stan. Die perfekte Reise für jene, die den vielfältigen Charme des Hohen Nordens genießen wollen.