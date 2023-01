Athen und Lemnos

1. Tag: Wien – Athen

Linienflug Wien–Athen mit Aegean. Transfer zum Hotel Dorian Inn.

2. Tag: Athen

Vormittags Stadtrundfahrt durch die griechische Hauptstadt. Zum Ende erwartet Sie als Highlight ein Besuch der Akropolis. Nachmittag zur freien Verfügung.

3. Tag: Ausflug nach Delphi (fakultativ p.P. € 89,–)

Morgens Fahrt über Theben, Levadia und Arachova, einem malerischen Bergdorf, nach Delphi. In der Antike galt Delphi als Mittelpunkt der Welt und hier befindet sich das berühmte Orakel des Altertums. Sie besichtigen das Apollo-Heiligtum am Fuße des Parnass-Gebirges, mit Stadion, Theater und dem Athener Schatzhaus. Danach Museum, u. a. mit der berühmten Statue des Wagenlenkers, der archaischen Shpinx der Naxier und der römischen Marmorstatue des Jünglings Atinoos. Rückkehr nach Athen ca. 18 Uhr.

4. Tag: Athen – Lemnos

Vormittag check-out, genießen Sie die letzten Stunden in Athen. Am frühen Nachmittag Transfer zum Flughafen und Inlandsflug nach Lemnos. Nach Ankunft Transfer zum Hotel Ifestos – Das gepflegte Hotel der Mittelklasse liegt im Hauptort Myrina. Das Zentrum erreichen Sie in 10 - 15 Gehminuten, den Sandstrand Richa Nera nach ca 80 m. Das Hotel bietet einen kleinen Swimmingpool, die Zimmer verfügen über einen Balkon, TV, Kühlschrank und Aircondition.

5. – 7. Tag: Lemnos

Genießen Sie entspannte Tage auf Lemnos. Auch die Hauptstadt Myrina mit Lokalen und Geschäften erwartet Sie .

8. Tag: Lemnos – Wien

Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen und Sonderflug mit Austrian von Lemnos nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "GR",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "GR",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "INTT",

"Zielflughafen": "ATH",

"VerpflegungsText": "Frühstück"

}