Athen & Skyros

HOTEL ACHILLION/ATHEN

Lage: Das 3-Sterne-Hotel Achillion Hotel befindet sich im lebhaften Gebiet von Athen, nur wenige Gehminuten von Tower of the Winds und Adrianou Street entfernt. Zimmer: Die 63-Nichtraucher-Zimmer haben sowohl ein zeitgenössisches Interieur als auch WLAN, einen Laptop-Safe und eine Sitzecke. Die Gästezimmer blicken auf den Garten. Sie sind auch mit einer Kaffee-/Teemaschine, einem Kühlschrank und einem Wasserkocher ausgestattet. Verpflegung: Frühstücksbuffet.



HOTEL SKIROS PALACE/MOLOS

Lage: Das größte und beste Ferienhotel der Insel liegt rund 50 m vom Girismata-Strand und 800 m vom Dorf Molos entfernt. Ausstattung: Speziell für Familien gibt es 3- und 4-Bett Zimmer. Miniklub, großer Pool, Animation. Am Strand stehen rund 50 Liegen und Schirme für die Gäste bereit. 5 x täglich kostenloser Shuttle in die Hauptstadt Chora. Zimmer: Alle Zimmer verfügen über Dusche, WC, Tel., TV, Klimaanlage, Balkon oder Terrasse. Verpflegung: Alles Inklusive (Leistungen von 10-23:30 Uhr). Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffetform. 1 x griechische Nacht, 3 x Themenabend. Kaffee, Tee, Softgetränke, lokales Bier, Hauswein, lokale alkoholische Getränke.