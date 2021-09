Apulien und Kampanien

1. Tag: Flug von Wien nach Bari und anschließend Stadtbesichtigung und Weiterfahrt zum Hotel.

2. Tag: Heute wartet einer der Höhepunkte der Reise auf Sie, der Besuch des Castel del Monte dass schon von weitem sichtbar ist. Eine kurze Weiterfahrt bringt Sie nach Trani, einer bezaubernden Küstenstadt. Hier wartet die „weiße“ Kathedrale, die direkt am Meer liegt, auf ihren Besuch.

3. Tag: Durch endlose Olivenhaine führt Sie heute Morgen ihre Reise nach Alberobello. Die Stadt ist berühmt für seine Trulli (UNESCO Weltkulturerbe). Zum Mittagessen laden wir Sie in eine Masseria ein. Ostuni, die „weiße Stadt Apuliens“ steht am Nachmittag auf Ihrem Programm.

4. Tag: In Altamura steht eine Besichtigung der Kathedrale aus der Stauferzeit auf dem Programm. Weiterfahrt in die Felsenstadt Matera, deren mittelalterlicher Stadtteil zu den faszinierendsten in ganz Italien gehört. Bei einem Spaziergang auf der Strada Panoramica dei Sassi haben Sie einen wunderbaren Ausblick auf die Häuser- und Höhlenlabyrinthe. Sie besichtigen eine Höhlenwohnung „Casa Grotta“ und eine der vielen Felsenkirchen. Anschließend verlassen Sie die Region Basilikata und reisen nach Kampanien.

5. Tag: Die berühmten Ausgrabungen von Pompeij stehen heute auf dem Programm. Am Nachmittag fahren Sie zum Vesuv und unternehmen eine Führung bis zum Krater. Den Abschluss dieses gelungenen Tages bildet ein Besuch eines Weingutes inkl. Weinverkostung am Rande des Vesuvs.

6. Tag: Entlang der Küstenstraße Amalfitana geht es heute nach Positano und Amalfi. Dieses Gebiet zählt zu den schönsten Landschaftsteilen Italiens. Nachmittags Fahrt nach Ravello. Sie haben die Möglichkeit die Villa Rufolo zu besuchen und den einzigartigen Ausblick auf den Golf von Salerno zu genießen.

7. Tag: Sie besichtigen heute das Altstadtviertel von Neapel sowie die Via Toledo bevor es heißt, Ciao Bella Italia. Fahrt zum Flughafen Neapel und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



