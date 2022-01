1. Tag: Anreise

Flug von Wien nach Bari. Am Flughafen heißt Sie Ihre örtliche Reiseleitung herzlich willkommen. Anschließend erfolgt der Transfer in Ihr Hotel. Nächtigung im Raum Monopoli.

2. Tag: Optionaler Tagesausflug Lecce und Otranto

Sie können Ihre Reise mit einem optionalen Tagesausflug nach Lecce, eine der schönsten Städte des Landes, beginnen. Nicht zu Unrecht wird die Stadt auch "Florenz des Südens" genannt. Bei einem Stadtrundgang sehen Sie den Piazza Duomo und das römische Amphitheater. Am Nachmittag erreichen Sie Otranto wo Sie die Kathedrale mit den unverwechselbaren Mosaikfußboden sehen werden. Nächtigung im Raum Monopoli.

3. Tag: Tagesausflug nach Alberobello und Ostuni

Durch endlose Olivenhaine führt Sie heute Morgen ihre Reise nach Alberobello. Die Stadt ist berühmt für seine Trulli, meist runde Kegelbauten mit dem charakteristischen schwarzen Dach. Diese ehemaligen Hirten- und Bauernhäuser bilden ein bemerkenswertes Stadtbild und gehören zum UNESCO Weltkulturerbe. Anschließend fahren Sie weiter zu einer lokalen Käserei und verkosten den berühmten Mozzarella. Ostuni, die "weiße Stadt Apuliens" steht am Nachmittag auf Ihrem Programm. Der Ort der über Olivenhainen aus dem Mittelalter thront, hat eine sehr gut erhaltene Altstadt und eine Gewirr aus Stiegen und Gassen die Sie erkunden werden. Nächtigung im Raum Monopoli.

4. Tag: Optionaler Kulinarischer Ausflug ins Valle D´Itria

Unternehmen Sie heute einen optionalen Ausflug ins Valle d´Itria, eine fruchtbare Karstsenke, die vor allem durch Olivenhaine und Weingärten geprägt ist. In Locorotondo, einem der schönsten Orte Italiens, spazieren Sie durch die engen Gassen der Altstadt und besichtigen die Basilika „Madonna della Greca“. Anschließend erfolgt die Weiterfahrt in die Barockstadt Martina Franca. Die Mittagspause wird in einer traditionellen Masseria verbracht, wo landestypische Köstlichkeiten aus der Region inklusive Wein und Wasser serviert werden (inkludiert). Zum Abschluss des Tages besuchen Sie in Cisternino eine Ölmühle und verkosten das flüssige Gold. Nächtigung im Raum Monopoli.

5. Tag: Tagesausflug Castel del Monte und Trani

Heute wartet einer der Höhepunkte der Reise auf Sie, der Besuch des Castel del Monte dass schon von weitem sichtbar ist. Die imposante "Steinkrone Apuliens" wurde unter dem Stauferkaiser Friedrich II. errichtet. Der genaue Zweck des Baues bietet bis heute Grund für Spekulationen. Eine kurze Weiterfahrt bringt Sie nach Trani, einer bezaubernden Küstenstadt. Hier wartet die "weiße" Kathedrale, die direkt am Meer liegt, auf ihren Besuch. Nächtigung im Raum Monopoli.

6. Tag: Optionaler Tagesausflug Castellana Grotte, Polignano a Mare und Brindisi

Nach dem Frühstück führt Sie ein optionaler Tagesausflug in die Tropfsteinhöhle von Castellana, eine Wunderwelt aus Stalagmiten und Stalaktiten. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und entdecken Sie märchenhafte Figuren in Italiens größten Höhlensystem. Weiter geht es nach Polignano a Mare, einem Bilderbuchort direkt am Meer gelegen. Den Tag beschließt eine Besichtigung der Hafenstadt Brindisi, einst wichtiger Handelspunkt im römischen Reich und im Mittelalter das "Tor zum Orient". Nächtigung im Raum Monopoli.

7. Tag: Tagesausflug Altamura und Matera

Nach dem Frühstück fahren Sie in die charmante Kleinstadt Altamura und besuchen die Kathedrale aus der Stauferzeit. Anschließend erreichen Sie die Stadt Matera, die 2019 Europas Kulturhauptstadt war, und deren mittelalterlicher Stadtteil zu den faszinierendsten in ganz Italien gehört. Bei einem Spaziergang auf der „Strada Panoramica dei Sassi“ haben Sie einen wunderbaren Ausblick auf die Häuser- und Höhlenlabyrinthe. Sie besichtigen eine Höhlenwohnung "Casa Grotta" und eine der vielen Felsenkirchen. Nächtigung im Raum Monopoli.

8. Tag: Abreise

Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



