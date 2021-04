Appartements Byron

In Sichtweite zur türkischen Küste blickt Kos auf eine 3.000 jährige, Geschichte zurück, die auch heute noch vielerorts deutlich sichtbar ist. Ein abwechslungsreiche Insel – nicht nur der archäologischen Stätten wegen. Genießen Sie die kilometerlangen Sandstrände und das glasklare Meer, entdecken Sie das Unterhaltungsangebot in und um die Hauptstadt und werfen Sie auch einen Blick in das Landesinnere.