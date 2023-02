Alonissos | Marpunta Resort*****

Hotel Marpunta Resort*****

Ein griechisches Inselparadies zwischen Pinien und versteckten Buchten! In strahlendem Weiß, von mediterranen Farbakzenten belebt und mit geschmackvollen Textilien ausgestattet, erbaut im Stil eines traditionellen Fischerdorfes, empfängt Sie das Marpunta Resort auf einer noch unberührten Insel. In den lebhaften Hafenort Patitiri sind es ca. 2 km und nach Alonissos Stadt ca. 5 km, Bushaltestelle in Patitiri (gratis Hotelshuttle zu festgelegten Zeiten nach Patitiri und retour).