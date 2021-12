Alonissos - Hotel Marpunta Resort*****

Lage: Erbaut auf einem Hügel mit majestätischer Aussicht auf das Ägäische Meer, im Herzen des Meeresnationalparks, mit drei privaten Stränden und in unmittelbarer Nähe zu zahlreichen anderen wunderschönen Stränden mit glasklarem türkisfarbenen Wasser wie Agios Dimitrios, Kokinokastro, Leftos Gialos oder dem einzigen Sandstrand der Insel, Chrisi Milia. In den lebhaften Hafenort Patitiri sind es ca. 2 km und nach Alonissos Stadt ca. 5 km, Bushaltestelle in Patitiri (gratis Hotelshuttle zu festgelegten Zeiten nach Patitiri und retour).

Zimmer: Doppelzimmer Standard Garten-/Innenhofblick (DNF): ca. 20 m², diese gemütlichen Zimmer mit minimaler Dekoration und viel Tageslicht befindet sich im Erdgeschoss oder im ersten Stock mit Balkon oder Terrasse. Belegung: max. 2 Erwachsene. Basisausstattung aller Zimmertypen mit einem einzigartigen und preisgekrönten architektonischen Design: ein kombinierter Wohn-/Schlafraum, Bad mit Dusche, WC, Föhn, Bademantel, Toilettenartikel, Direktwahltelefon, Safe, WLAN, Flatscreen-TV, Klimaanlage, Minibar (Auffüllung gegen Gebühr).

Ausstattung: Haupthaus mit Empfangshalle und Rezeption, 2 Bars, gratis WLAN in der ganzen Anlage, das Hauptrestaurant begeistert mit modern interpretierten Klassikern der Landesküche, dazu gesellt sich das Achinos Beach Restaurant, eines der wohl schönsten Restaurants auf Alonissos, mit herrlichem Blick auf das Ägäische Meer. In der bezaubernden Gartenanlage ein schöner Süßwasserpool mit Liegeterrasse, ein Kinderpool und eine Pool-/Snackbar. Shuttlebus vom Hotel in die Umgebung (gegen Gebühr). Pool: Liegen, Sonnenschirme und Badetücher frei. Strand: Liegen, Sonnenschirme und Badetücher frei.

Sport & Unterhaltung: Tennisplatz, Tischtennis, Beachvolleyball. Gegen Gebühr (teils Fremdleistungen): organisierte Wanderungen durch die herrliche Natur, Tauchschule, Paddle Boards (bei Alles Inklusive pro Zimmer 30 Min. am Tag frei nutzbar), Animation und Shows (in der Hauptsaison). Restaurants, Tavernen sowie Einkaufsmöglichkeiten im nahegelegenen Hafenort Patitiri oder in Alonissos Stadt.

Wellness: Yoga, Aerobic, ein Wellnessbereich mit einem Schönheitssalon, gegen Gebühr: Massagen.

Weitere Informationen: Alles Inklusive: 07.45–11.00 Uhr amerikanisches Frühstücksbuffet im Hauptrestaurant 13.00–14:30 Uhr internationales Buffet im Hauptrestaurant 11:00–18:00 Uhr Snacks an der Notos Pool Bar (wetterabhängig) 19:30–21:30 Uhr internationales Buffet im Hauptrestaurant. Zu den Hauptmahlzeiten Bier, Hauswein, Fruchtsaft und Wasser. Internationale alkoholische und alkoholfreie Getränke wie Bier vom Fass, Hauswein, Ouzo, Cognac, Whisky, Wodka, Rum, Gin, Tagescocktails, Säfte und Wasser (ausgenommen Premiummarken) von 09.00–23.30 Uhr an der Notos Poolbar und 19:00-23:00 Uhr an der Sunset Loungebar Es besteht die Möglichkeit gegen Vorreservierung am Vortag bis 18:00 Uhr ein Lunchpaket oder ein frühes Frühstück für den nächsten Tag zu bestellen. Eventuelle zusätzliche Kosten können für Mahlzeiten in bestimmten Restaurants, für besondere Gerichte oder bestimmte Getränke anfallen.

Aufzahlung auf All-Inclusive Ultra möglich (zusätzliches "Dine Around Angebot" 3x wöchentlich einlösbar für ein 3-Gänge Menü in 3 Wahlrestaurants; 50% Ermäßigung pro Person/Aufenthalt auf eine Spa Anwendung nach Wahl)

Kinder: Kinderclub/Miniclub, Kinderspielplatz, Babysitterservice auf Anfrage und gegen Gebühr.

Verpflegung: Frühstück, Halbpension oder Alles Inklusive: Reichhaltiges Frühstücksbuffet, Abendessen in Buffetform im Hauptrestaurant. Alles Inklusive lt. Angaben.