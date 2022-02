Äolische Inselwelt

1.Tag:

Flug von Wien nach Catania. Anschließend erfolgt derTransfer nach Milazzo an die Nordküste Siziliens. Nächtigungin Milazzo.

2.Tag:

Überfahrt mit der Schnellfähre Lipari. Beieinem Spaziergang vom Hafen zum Hotel entdecken Sie dasmalerische Hafenstädtchen Lipari und die engen Gässchen(ihr Gepäck wird transportiert). Am Nachmittag unternehmenSie eine Inselrundfahrt. Beim Aussichtspunkt Quattrocchibietet sich ein herrlicher Ausblick auf die NachbarinselVulcano.

3.Tag:

Vormittag Freizeit. Am frühen Nachmittag fahren Sie per Motorboot zurInsel Panarea. Inselrundfahrt mit Bademöglichkeit (wetterabhängig). Freizeit im OrtPanarea bevor Sie zu den vorgelagerten Inseln fahren. Am Abend staunen Sie vom Bootaus über die Feuerstraße des aktiven Vulkans Stromboli. Späte Rückkehr nach Lipari.

4.Tag:

Tag zur freien Verfügung oder zubuchbarer Ausflug „Die Schönheiten der InselLipari“.

5.Tag:

Ein weiterer Tagesausflug per Boot steht auf Ihrem Programm. Sie kreuzenvor der Insel Filicudi, vorbei an der La-Canna-Felsnadel und den Felsen des Capo Graziano.Auf der Insel Alicudi haben Sie die Möglichkeit zum Baden (wetterabhängig).

6.Tag:

IhrÖAMTC-Gratisausflug führt Sie auf die ursprüngliche Insel Salina. U.a. sehen Sie die Kirche

Madonna del Terzito und Lingua mit dem kleinen Salzsee.

7.Tag:

Bootsausflug zur InselVulcano. Während der Rundfahrt Bademöglichkeit (wetterabhängig). Freizeit beim Hafendes Städtchens Vulcano mit dem bekannten Schwefelschlammbad (nicht inkl.).

8.Tag:

Transfer zum Hafen und Überfahrt nach Sizilien. Transfer nach Catania und Rückflugnach Wien.



