1. Tag: Wien – Borg Elarab – Alexandria

Nach der Ankunft am Flughafen Borg Elarab erwartet uns bereits unsere Deutsch sprechende Reiseleitung für den Transfer ins Hotel.

2. Tag: Alexandria – Wadi Natrun – Kairo (F/M)

Nach dem Frühstück besichtigen wir Alexandria. Dabei sehen wir die Katakomben, ein ausgedehnter und aus dem 2. Jahrhundert stammender Gräberkomplex, der sich über 3 Ebenen erstreckt. Bei der berühmten Bibliothek von Alexandria machen wir Halt, um die „Schatzkammer des Wissens der Antike“ zu fotografieren. Weiter führt unsere Route zur Pompeiussäule, eine römische Ehrensäule. Sie gilt als die größte freistehende Säule, die außerhalb der Hauptstädte Rom und Konstantinopel errichtet wurde. Nach dem Mittagessen besichtigen wir auf dem Weg nach Kairo das Wadi Natrun, eine der Aufenthaltsstationen der Heiligen Familie in Ägypten. Es ist bekannt für seine koptischen Klöster, in denen tausende Christen im 4. Jahrhundert vor der römischen Verfolgung geflohen sind. Von den ursprünglich rund 60 Klöstern sind nur noch vier übriggeblieben. Wir erreichen Kairo und übernachten im Hotel.

3. Tag: Kairo (F/M)

Heute steht für uns die Besichtigung von Kairo auf dem Programm. Auch dem weltberühmten Ägyptischen Nationalmuseum mit den kostbaren Schätzen aus verschiedenen Epochen der altägyptischen Geschichte statten wir selbstverständlich einen Besuch ab. Nach dem Mittagessen haben wir die Möglichkeit, an einem Ausflug zur Zitadelle von Salah El Din mit der Alabaster-Moschee teilzunehmen (fakultativ). Anschließend übernachten wir wieder im Hotel in Kairo.

4. Tag: Kairo (F/M/A)

Ein besonderer Höhepunkt der Reise wartet heute auf uns. Wir besuchen das Wahrzeichen Ägyptens: Die drei großen Pyramiden von Gizeh und die Statue der Sphinx. Wir spazieren durch das Pyramidenareal und lassen die jahrtausendealte Geschichte auf uns wirken. Nach dem Mittagessen haben wir die Möglichkeit, weitere Ausflüge wie z.B. das koptische Viertel von Kairo oder die Stufenpyramide in Sakkara zu besuchen (fakultativ). Abends erfolgt der Transfer zum Hauptbahnhof und wir fahren mit dem Schlafzug nach Assuan.

5. Tag: Assuan (F/M/A)

Nach der Ankunft in Assuan erfolgt die Einschiffung auf unser 5-Sterne-Nilkreuzfahrtschiff. Anschließend steht die Besichtigung der wunderschönen Nilstadt Assuan auf dem Programm. Wir sehen den gewaltigen Hochstaudamm mit dem wunderschönen Nassersee. Es handelt sich hierbei um den größten, von Menschenhand angelegten See der Welt, welcher dank dem in den 60er Jahren erbauten Staudamm entstand. Auf der Insel Agilika befindet sich die von den Wasserfluten gerettete Philae-Tempelanlage. Wir übernachten auf unserem Schiff.

6. Tag: Assuan – Abu Simbel (F/M/A)

Heute haben wir die Möglichkeit, an einem Ausflug nach Abu Simbel teilzunehmen. Dort besuchen wir den Tempel von Ramses II. und seiner Frau Nefertari (fakultativ). Am Nachmittag geht es für uns weiter in Richtung Edfu und wir übernachten wieder auf dem Nilkreuzfahrtschiff.

7. Tag: Edfu – Luxor (F/M/A)

Zeitig in der Früh besichtigen wir den Tempel des Horus, der während der Zeit der Ptolemäer und Römer entstanden ist. Der falkenköpfige Gott wurde als Schutzgott verehrt. Anschließend geht die Fahrt weiter in Richtung Norden, nach Luxor. Am Nachmittag besichtigen wir den Luxor Tempel, der zur Zeit des Neuen Reiches errichtet wurde. Er war dem Gott Amun, seiner Gemahlin Mut und ihrem gemeinsamen Sohn, dem Mondgott Chons, geweiht. Am Abend können wir einer Ton- und Lichtshow im Tempel von Karnak beiwohnen (fakultativ). Auch heute übernachten wir wieder an Bord des Nilschiffes in Luxor.

8. Tag: Luxor – Westufer (F/M/A)

Die Besichtigung von Medinet Habu, einem der am besten erhaltenen Tempel des Neuen Reiches, erwartet uns heute. Der Totentempel, den sein Erbauer Ramses III. schon zu Lebzeiten bewohnte, begeistert seine Besucher vor allem mit bis zu 15 cm tief eingravierten, kunstvollen Reliefen. Es geht weiter in das Tal der Königinnen am Westufer des Nils. Das Tal wird auch „Tal der Schönheit“ genannt und ist nicht umsonst von der UNESCO als Weltkulturerbe deklariert worden. Die Gründung soll sogar bis in die XVIII. Dynastie zurückreichen. Es befinden sich etwa 70 Gräber für Frauen und Kinder von Königen und Pharaonen, sowie Gräber für Adelige und Priester darin. Am Nachmittag erfolgt unser Transfer nach Hurghada, denn uns erwarten noch zwei Badetage zur Entspannung. Wir übernachten bereits in unserem Badehotel in Hurghada.

9. Tag: Hurghada (F/M/A)

Den heutigen Tag verbringen wir gemütlich mit Sonnen und Baden am feinen Sandstrand von Hurghada. Wir lassen die Seele baumeln und die letzten, ereignisreichen Tage Revue passieren.

10. Tag: Hurghada (F)

Wir genießen die letzten Stunden in unserem Badehotel und können unser Zimmer bis zur Abreise nutzen (gegen Gebühr, inkl. Verpflegung). Abends erfolgt der Transfer zum Flughafen und wir treten die Heimreise an.

11. Tag: Wien

Unsere Reise geht mit der Ankunft in Wien zu Ende.

Programmänderungen vorbehalten!

F=Frühstück|M=Mittagessen|A=Abendessen



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "EG",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "EG",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "GTA",

"Zielflughafen": "ALY",

"VerpflegungsText": "3 x Frühstück, 2 x Mittagessen - Vollpension während der Nilkreuzfahrt - All-Inclusive während des Aufenthalts am Roten Meer"

}}