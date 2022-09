1.Tag: Flug von Wien nach Alexandria und Transfer in Ihr Hotel.

2.Tag: Im Rahmen einer Stadtrundfahrt sehen wir u.a. die Katakomben und halten bei der berühmten Bibliothek bevor es weiter zur Pompeiussäule geht. Nach dem Mittagessen besichtigen wir auf dem Weg nach Kairo das Wadi Natrun, eine der Aufenthaltsstationen der Heiligen Familie in Ägypten.

3.Tag: Besichtigung von Kairo inkl. Besuch des weltberühmten Ägyptischen Nationalmuseum. Nach dem Mittagessen besteht die Möglichkeit, an einem Ausflug zur Zitadelle von Salah El Din mit der Alabaster-Moschee teilzunehmen (fakultativ).

4.Tag: Besuch der Pyramiden von Gizeh und der Sphinx. Nach dem Mittagessen haben wir die Möglichkeit, weitere Ausflüge wie z.B. das koptische Viertel von Kairo oder die Stufenpyramide in Sakkara zu besuchen (fakultativ). Abends erfolgt der Transfer zum Bahnhof und wir fahren bequem über Nacht mit dem Schlafwagenzug ins südliche Assuan.

5.Tag: Ankunft in Assuan und Gepäcktransport zu unserem 5-Sterne-Nilkreuzfahrtschiff. Wir sehen den gewaltigen Hochstaudamm mit dem wunderschönen Nassersee. Auf der Insel Agilika befindet sich die von den Wasserfluten gerettete Philae-Tempelanlage.

6.Tag: Heute haben wir die Möglichkeit, an einem Ausflug nach Abu Simbel teilzunehmen. Dort besuchen wir den Tempel von Ramses II. und seiner Frau Nefertari (fakultativ). Nachmittags weiterfahrt Richtung Edfu.

7.Tag: Zeitig in der Früh besichtigen wir heute den Tempel des Horus. Anschließend geht die Fahrt weiter in Richtung Norden, nach Luxor wo wir am Nachmittag den Luxor Tempel besichtigen. Am Abend können wir einer Ton- und Lichtshow im Tempel von Karnak beiwohnen (fakultativ).

8.Tag: Der heutige Tag erwartet uns mit der Besichtigung von Medinat Habu, einem der am besten erhaltenen Tempel des Neuen Reiches. Es geht weiter in das Tal der Königinnen (UNESCO Weltkulturerbe) am Westufer des Nils. Am Nachmittag erfolgt unser Transfer nach Hurghada, denn uns erwarten noch zwei Badetage zur Entspannung.

9.Tag: Den heutigen Tag verbringen wir gemütlich mit Sonnen und Baden am Strand von Hurghada. Wir lassen die Seele baumeln und die letzten, ereignisreichen Tage Revue passieren.

10.Tag: Wir genießen sie einen weiteren erholsamen Tag am Roten Meer. Abends erfolgt der Transfer zum Flughafen und wir treten die Heimreise an.

11.Tag: Ankunft in Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



"VerpflegungsText": "Frühstück, 2x Mittagessen in Kairo & Alexandria; Abendessen und Frühstück bei der Fahrt im Nacht-/Schlafwagenzug; Vollpension während der Nilkreuzfahrt; All-Inclusive während des Aufenthalts am Roten Meer"

}}