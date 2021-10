Erleben Sie die Perlen des Nordes auf Ihrem Weg von Amsterdam nach Berlin an Bord der gemütlichen MS Thurgau Saxonia. Es erwarten Sie technische Meisterleistungen wie imposante Wasserstraßenkreuze und faszinierende Brücken. Sie besuchen viele spannende Orte wie die Freie Hansestadt Bremen, die Käsestadt Alkmaar oder Hannover mit seinen prachtvollen Herrenhäuser Gärten. Auch die Seenlandschaften im Havelland und in Friesland sowie das Vogelparadies Dollard werden Sie in ihren Bann ziehen. Kommen Sie mit auf ein Abenteuer durch den Norden der Niederlande und Deutschlands und genießen Sie die Reise auf einzigartig bequeme Weise.