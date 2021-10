Unterwegs auf Saône & Rhône

Erleben Sie die unvergesslichen Höhepunkte und Genüsse Südfrankreichs auf unserer Kreuzfahrt an Bord der MS Lord Byron. Es erwarten Sie landschaftlich reizvolle Abschnitte, einmalige Naturerlebnisse und kulinarische Köstlichkeiten entlang der Rhône und Saône. Tauchen Sie ein in die typisch französische Atmosphäre der mittelalterlichen Gassen, charmanten Restaurants und Cafés und erleben Sie die Geschichte der historischen Städte noch heute hautnah. Kommen Sie an Bord und entdecken Sie Frankreich einmal anders und auf unerreicht komfortable Weise.