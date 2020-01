Städte der Zaren

Die MS Tschaikowsky wurde 1981 in Deutschland gebaut. Im Laufe der Jahre wurde das Schiff immer wieder renoviert und über den Winter 2010/2011 wurde es komplett umgebaut. Durch die Neugestaltung des Schiffes wurden neue Standards auf den russischen Wasserwegen gesetzt. Die maximale Passagieranzahl beträgt 205 Personen und rund 90 Crewmitglieder sind stets um das Wohl aller Gäste an Bord bemüht. Das Schiff verfügt über ein Panoramarestaurant auf dem Oberdeck, zwei Bars, eine kleine Bibliothek, Konferenzsaal, Wäscheservice sowie über ein großes Sonnendeck, auf dem Sie die Stunden an Bord genießen können. Die medizinische Versorgung ist durch den eigenen Bordarzt sichergestellt. Die Stromspannung an Bord beträgt 220 Volt (runde zweipolige Stecker), es sind keine Zwischenstecker erforderlich. Es gibt gratis WLAN. Alle Kabinen sind außenliegend und haben große, zu öffnende Panoramafenster. Weiters sind die Kabinen mit individuell regulierbarer Klimaanlage/Heizung, Safe, Flatscreen TV, Haartrockner, Dusche/WC, Bordradio und Wandschrank ausgestattet. Die Suiten am Ober- und Bootsdeck sind 18 m² groß, die Junior Suiten am Oberdeck sind 14 m² groß und die Standard-Doppelkabinen etwa 9 m².