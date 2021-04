Rhein Wintermärchen

Es ist wieder die Zeit, in der einem der herrliche Duft von Glühwein, Lebkuchen & gebrannten Mandeln in die Nase steigt. Zwischen den himmlischen Gewürzständen auf dem Düsseldorfer Sternchen-Markt, bei einem Punsch in Königswinter am Fuße des Siebengebirges, oder im festlichen Licht des Kölner Dom beim Stöbern nach süßen Geschenken, Weihnachten können Sie auf dieser Schnupperreise förmlich riechen. Folgen Sie einfach Ihrer Nase und lassen Sie sich vom Advent entlang des Rheins verzaubern.