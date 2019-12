Norwegian Star - Rund um Südamerika inkl. Flüge

Genießen Sie den Komfort an Bord der Norwegian Star und beginnen Sie das unvergessliche Abenteuer rund um die Südspitze Südamerikas! Ein lebhafter Kontinent voller Gegensätze wartet darauf von Ihnen erkundet zu werden. Schlendern Sie die berühmten Ramblas in Pocitos entlang oder genießen Sie in Puerto Madryn in Playa El Doradillo die Sonne und das Meer und erhaschen Sie mit ein wenig Glück sogar einen Blick auf einen echten Wal. Die Hafenstadt Puerto Montt in Chile gilt als Eingangstor

zu den Anden. Bestaunen Sie den Vulkan Yate, der am Rande des Reloncaví-Fjordes majestätisch aufragt, ehe Sie das Naturreservat Lahuen Nadi besuchen, in dem Sie die einheimischen Patagonischen Zypressen bewundern können.