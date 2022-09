Norwegian Sky

1.Tag: Flug von Wien nach Miami|USA, Transfer zum Hotel, Übernachtung

2.Tag: Miami|USA, Einschiffung

3.Tag: Great Stirrup Cay|Bahamas R

4.Tag: Erholung auf See

5.Tag: San Juan|Puerto Rico

6.Tag: Philipsburg|St. Marteen

7.Tag: St. John's|Antigua

8.Tag: St. Thomas|Amerikanische Jungferninseln

9.Tag: Puerto Plata|Dom. Republik

10.Tag: Erholung auf See

11.Tag: Miami|USA, Ausschiffung, Rückflug

12.Tag: Ankunft in Wien

R Schiff liegt auf Reede

leichte Routenänderung Termin 29.03.2023: Tag 8 - Tortola/Brit. Jungferninseln



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "US",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "KF",

"SchlZiel": "US",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "RAIF",

"Zielflughafen": "MIA",

"VerpflegungsText": "Vollpension an Bord"

}}