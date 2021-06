Norwegian Getaway

Wenn Sie sich nach einer Auszeit sehnen, dann gönnen Sie sich diese 11-tägige Kreuzfahrt ab Miami. Heimat vieler Kulturen, beginnend mit Kuba & dem Viertel Little Havana sowie Wynwood, berühmt für seine Wandkunst & puertoricanischen Geschichte. Genießen Sie die nächste Woche in der Karibik, ob schwimmen mit Schweinen, ein typisches Bahamas-Erlebnis, in Great Stirrup Cay; Wassersport auf Bonnaire oder schwimmen mit Delfinen sowie Entdeckungstouren auf jeder Insel die nächste Woche wird ein einziges Abenteuer, abgestimmt auf Ihre Interessen!