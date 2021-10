Norwegen, Lofoten, Nordkap & Spitzbergen

Spitzbergen und ein Glas Wodka am Ende der Welt! Die MS Hamburg entführt Sie auf dieser Kreuzfahrt zu den Naturschätzen des Nordens. Von Bergen, dem Tor zu den Fjorden, beginnen Sie ihre Reise zur norwegischen Inselgruppe Spitzbergen. Vier Meere treffen an den Inseln zusammen: die Grönlandsee, das Europäische Nordmeer, die Barentssee und das Nordpolarmeer. Entdecken Sie die wunderbare Inselwelt vor Ålesund, spazieren Sie über die einsame Lofoten Insel Flakstadøy und sagen Sie Eisbär, Rentier & Polarfuchs gute Nacht. So nah der Natur wie hier an der „kühlen Küste“ haben Sie sich noch nie gefühlt.