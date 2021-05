Genießen Sie an Bord der MSC Orchestra die Höhepunkte der britischen Inseln. Besuchen Sie die grüne Insel Irland mit Aufenthalten in Dublin und Cork. Nutzen Sie die Gelegenheit in Belfast und besuchen Sie den Giant´s Causeway ein unglaubliches Naturphänomen: hexagonale Felsformationen die auch von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Oder verkosten Sie auf den Orkney Inseln in Kirkwall typisch schottischen Whisky!