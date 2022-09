MS Nieuw Amsterdam

Der Denali ist zweifellos der Hauptgrund für die Buchung einer Alaska-Kreuzfahrttour in die raue Wildnis des Staates, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Erspähen Sie die Big Five von Alaska auf einer von Experten geführten Wildnistour, besuchen Sie das "goldene Herz" Alaskas, Fairbanks und halten Sie Ihre Kamera in Whittier bereit. Das Dorf am Ufer ders Prince Willliam Sounds genießt den seltsamen Ruf, sich fast ganz unter einem Dach zu befinden. Von eisblauen Gletschern bis hin zu Beluga-Walen und der berühmten „Bore Tide“ (Gezeitenwelle) werden Sie auf dieser Kreuzfahrt etliche Punkte auf ihrer Reise-Wunschliste abhaken.