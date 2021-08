Grachten und Windmühlen, Dämme und Deiche, Rembrandt und Van Gogh – auf unserer Kreuzfahrt mit der MS Klimt durch Holland und Flandern gibt es jede Menge zu entdecken. Genießen Sie das Flair des „Venedig des Nordens“, wie Amsterdam auch genannt wird, bestaunen Sie die berühmten Windmühlen in Kinderdijk und verkosten Sie mit uns den echten Gouda am Käsemarkt in Alkmaar. Malerische Städte wie Brügge, Gent und Antwerpen lassen mit ihren weltbekannten Kunstschätzen die Herzen von Kulturlieb-habern höherschlagen. Wobei, das eigentliche Highlight unserer Reise ist die Fahrt mit der MS Klimt durch die einmalige Landschaft von Holland und Flandern.