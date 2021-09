Mitternachtssonne

1. Tag: Flug nach Oslo, Stadtrundfahrt & Hotelübernachtung

2. Tag: Panoramabahnfahrt mit der Bergen-Bahn, Einschiffung in Bergen

3. Tag: Fløro, Maløy, Torvik, Ålesund, Geiranger, Ålesund, Molde

4. Tag: Kristiansund, Trondheim, Rørvik

5. Tag: Brønnøysund, Sandnessjøen, Nesna, Ørnes, Bodø, Stamsund, Svolvaer

6. Tag: Stokmarknes, Sortland, Risøyhamn, Harstad, Finnsnes, Tromsø, Skjervøy

7. Tag: Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Mehamn, Berlevåg

8. Tag: Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Kirkenes

9. Tag: Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord, Skjervøy, Tromsø

10. Tag: Finnsnes, Harstad, Risøyhamn, Sortland, Stokmarknes, Svolvaer, Stamsund

11. Tag: Bodø, Ørnes, Sandnessjøen, Brønnøysund, Rørvik

12. Tag: Trondheim, Kristiansund, Molde, Ålesund

13. Tag: Torvik, Måløy, Florø, Bergen, Ausschiffung & Hotelübernachtung in Bergen

14. Tag: Rückflug nach Wien

Auszug der Häfen, insgesamt werden über 34 Häfen angelaufen!



