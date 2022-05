TUI Cruises lockert Corona-Regeln für Mein Schiff Flotte

Für alle Reisen der Sommersaison ab dem 29. Mai 2022 wird die Maskenpflicht an Bord aufgehoben (vorbehaltlich abweichender Regeln jeweiliger Fahrtgebiete). Außerdem darf vor Reiseantritt der erste, von zwei obligatorischen Antigentests, ein Selbsttest sein. Darüber hinaus gibt es weitere Lockerungen, zum Beispiel ist das Tanzen in Innenbereichen wieder erlaubt und der Kids-Club öffnet erneut für Kinder ab 3 Jahren seine Türen (zwischenzeitig ab 4 Jahren).

Voraussetzung für den Reiseantritt bleibt jedoch ein vollständiger Impfschutz (für alle Gäste ab 12 Jahren, auch für Genesene) - zur eigenen Sicherheit wird eine rechtzeitige Booster-Impfung empfohlen.

Routen der Mein Schiff Flotte

In der Sommersaison 2022 kreuzen die Schiffe der Hamburger Kreuzfahrtreederei wieder auf vielfältigen Routen: Eine entspannte Anreise bieten so beispielsweise die Fahrtgebiete Nordland, Großbritannien, Westeuropa und Ostsee.

Gleich vier Schiffe sind diesen Sommer in Nordeuropa unterwegs und starten ihre Reisen ab Hamburg, Kiel, Bremerhaven oder Warnemünde. Die Mein Schiff 2, Mein Schiff 5 sowie Mein Schiff Herz verbringen den Sommer im Mittelmeer und bieten dort verschiedene Routen im westlichen und östlichen Mittelmeer sowie der Adria an.

Preisbeispiele:

Die 10-Nächte Reise "Ostsee mit Helsinki & Danzig II" vom 8. bis 18.06.2022 an Bord der Mein Schiff 6 ab/bis Kiel kostet im PUR-Tarif ab 999 EUR in einer Innenkabine.

Die 10-Nächte Reise "Großbritannien mit Belfast II" vom 17. bis 27.07.2022 an Bord der Mein Schiff 3 ab/bis Bremerhaven kostet im PUR-Tarif ab 1.199 EUR in einer Innenkabine.

Die 7-Nächte Reise "Mittelmeer mit Andalusien I" vom 29.07. bis 5.08.2022 an Bord der Mein Schiff Herz ab/bis Málaga kostet im PUR-Tarif ab 699 EUR in einer Innenkabine, inklusive Flug ab 949 EUR.

Die 7-Nächte Reise "Adria mit Korfu" vom 3. bis 10.07.2022 an Bord der Mein Schiff 5 ab/bis Triest kostet im PUR-Tarif ab 899 EUR in einer Innenkabine, inklusive Flug ab 1.199 EUR.

