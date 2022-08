Gansl-Kreuzfahrt

Ihr Schiff: Die MS Nestroy, hatte Ihre Jungfernfahrt im Jahr 2007 und erhielt im Winter 2017/2018 ein zeitgemäßes Makeover im Rahmen einer Komplettrenovierung. Das Schiff fährt unter Schweizer Flagge und wird von der Reederei „SCI-Swiss Cruises International Kreuzfahrten AG“ betrieben. Auf einer Gesamtlänge von 125 m und einer Breite von 11,45 m gibt es insgesamt vier Decks. Zuunterst befindet sich das Grillparzerdeck, gefolgt vom Schillerdeck, dem Goethedeck und schließlich unserem Sonnendeck ganz oben. Vom Dach bis zur Wasseroberfläche hat unsere Nestroy eine Höhe von 6 Metern, der Tiefgang beträgt 1,55 m. 2021 haben wir unser neues Open Air Grill-Restaurant am Sonnendeck, die Grillerei, eröffnet. Es bietet Köstlichkeiten vom Grill für bis zu 40 Gäste – ein absolutes Muss für alle BBQ Liebhaber!

Ihre Kabinen: Insgesamt verfügt die MS Nestroy über 107 Kabinen und 4 Suiten. Das Goethedeck beheimatet 39 Kabinen und das Schillerdeck 35. Alle Kabinen auf diesen beiden Decks verfügen als Besonderheit über einen französischen Balkon. Auf dem Grillparzerdeck findet sich Platz für 33 weitere bequeme Kabinen. Auf dem Schiller- und Goethedeck gibt es zusätzlich noch je zwei Suiten mit einem großzügigeren Platzangebot von ca. 17 m². Alle unsere 12 m² großen Kabinen sind mit zwei komfortablen Betten ausgestattet, die in eine praktische Couch umgewandelt werden können – so haben Sie nicht nur in der Nacht Platz zum Schlafen, sondern auch untertags genügend Bewegungsspielraum. Weiters verfügen alle Kabinen über Dusche/WC, Föhn, TV, Bordtelefon, Safe, Heizung und 220 Volt Stromversorgung. Das Schiff ist vollklimatisiert, wobei Sie das Kabinenklima Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen können.



Bordausstattung: Das Foyer, die Rezeption sowie das Bordrestaurant befinden sich auf dem Schillerdeck. Am Goethedeck finden Sie im Bug des Schiffes unsere gemütliche Panorama-Lounge. Das Sonnendeck lädt mit gemütlichen Sonnenliegen zum Entspannen ein – natürlich ist auch für angenehme Beschattung gesorgt. Außerdem beheimatet das Sonnendeck ab heuer unser neues Open Air Grillrestaurant, in dem bei schönem Wetter ca. 40 Personen mit Köstlichkeiten vom Grill verwöhnt werden können. Als eines von wenigen Flusskreuzfahrtschiffen besitzt die MS Nestroy auch einen Aufzug, der Sie komfortabel zwischen den Kabinendecks befördert. Die öffentlichen Bereiche verfügen über WLAN (empfangsabhängig) und allen Sportbegeisterten ist ein Besuch in unserem modernen Panoramafitnesscenter zu empfehlen. Wer seinem Körper nach einem erlebnisreichen Tag noch etwas Gutes tun will, kann bei einer wohltuenden Wellnessmassage (nicht im Arrangementpreis inbegriffen) so richtig relaxen.

Restaurant/Mahlzeiten: Die Mahlzeiten an Bord werden jeweils in einer Sitzung im Restaurant eingenommen. Zum Frühstück bereiten wir ein reichhaltiges Buffet für Sie vor. Das Mittagessen wird teilweise in Buffetform offeriert und zum Teil serviert. Jeden Abend erwartet Sie ein mehrgängiges Menü, das Ihnen von unserem freundlichen Serviceteam zum Tisch gebracht wird. Das Open Air Grillrestaurant am Sonnendeck kann bei schönem Wetter von bis zu 40 Gästen besucht werden. Ein individueller Getränkeservice steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Der Kapitän freut sich schon darauf, Sie zum Welcome-Cocktail und Kapitänsdinner begrüßen zu dürfen.