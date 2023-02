Expedition Spitzbergen und Island

1. Tag / Samstag, 29.07.2023: Sonderflug Deutschland** – Longyearbyen Longyearbyen/Spitzbergen/Norwegen, Abfahrt 19.00 Uhr

2.-6. Tag / Sonntag, 30.07.2023 bis Donnerstag, 03.08.2023: Spitzbergen (Liefdefjord, Smeerenburgfjord, Ny Alesund, 14.Juli Gletscher, Prins Karls Forland, Hornsund)

Die Inselwelten, die unterschiedlicher kaum sein könnten: HANSEATIC spirit nimmt Kurs auf zwei nordische Spitzbergen und Island. Erleben Sie in der Heimat von Eisbären und in der Welt sagenhafter Vulkane und Geysire berauschende Momente. Die Hauptrollen auf Spitzbergen übernehmen Wale, Polarfüchse, Walrosse und der „König der Arktis”. Gletscherfronten und markante Gipfel eskortieren Sie in immer wieder neuer Gestalt. Die Polarerfahrung von Kapitän und Crew gewährleistet großartige Erlebnismomente beim Kreuzen vor einmaligen Gletscherkulissen, bei Anlandungen mit den Zodiacs und zahlreichen Wanderungen mit Ihren Experten. Im Liefdefjord zeigt bereits zu Beginn der blau strahlende Monaco-Gletscher, zu welchen Wundern die Natur fähig ist. Nicht weniger spektakulär ist der Smeerenburgfjord mit seiner fantastischen Gletscherkulisse. Mit Ny Alesund erreichen Sie eine der nördlichsten Siedlungen der Erde. Einst wurde hier Kohle gefördert, heute widmen sich internationale Wissenschaftler der Meteorologie sowie Untersuchungen zur Klimaerwärmung und von Polarlichtern. Ein weiterer Höhepunkt Ihrer Entdeckerroute ist der 14.-Juli-Gletscher. Seine blau-weiße Erscheinung steht im Kontrast zu den dunklen Bergen, die sich zu den Seiten erheben. Eindrucksvolle Tierbeobachtungen erwarten Sie mit etwas Glück auf der kleinen Insel Prins Karls Forland: Imposante Walrosse sammeln sich hier oft zu Herden. Erneut sorgt die Natur mit weiten Küstenstreifen und markanten Gipfeln für unglaubliche Erlebnisse im Hornsund, der 25 km lang ist und tief ins Land hineinragt.

7. Tag / Freitag, 04.08.2023: Entspannung auf See

8. Tag / Samstag, 05.08.2023: Passieren von Jan Mayen/Norwegen

Anschließend stimmt Sie die größtenteils vergletscherte Insel Jan Mayen, gekrönt vom 2.277 m hohen Beerenberg, auf ein weiteres phänomenales Kapitel Ihrer Entdeckerreise ein: Island.

9.-12. Tag / Sonntag, 06.08.2023 bis Mittwoch, 09.08.2023: Island (Grimsey, Akureyri, Kreuzen in den Westfjorden, Patreksfjördur, Kreuzen vor Latrabjarg)

Beeindruckende Vulkanlandschaften und gigantische Wasserfälle bestimmen die heißkalte Natur Islands. Welche Sagen und Mythen, welche Geheimnisse werden Sie aufdecken? Direkt auf dem Nordpolarkreis gelegen, eröffnet Ihnen Grimsey fesselnde Einblicke in die Wikingerhistorie, Vogelwelt und Geologie der Vulkaninsel. Als Perle des Nordlands empfängt Sie Akureyri. Die Heimat des Schriftstellers Jon Sveinsson ist Ihr Tor zur majestätischen Natur. Islands rauer Norden* lässt Sie die Zeugnisse neuzeitlicher vulkanischer Aktivität mit bizarren Lavaformationen und Kratern erleben. Beobachten Sie am Myvatn-See zahlreiche Seevögel, bevor der Godafoss, der „Wasserfall der Götter“, tosende Impressionen verspricht. Tierische Inselbewohner mit freundlichem Charakter tragen Sie alternativ durch die Landschaft beim Ausritt auf Islandpferden* – bequem in ihrer besonderen Gangart Tölt. Der verblüffende Artenreichtum Islands setzt sich beim Kreuzen in den Westfjorden fort, die ihre ganz eigenen Naturbilder zeichnen. Ruhig und beschaulich geht es in Patreksfjördur zu, wo Ihre Experten Sie durch den kleinen Ort und in die Umgebung begleiten. Das Westfjordpanorama und die Dynjandi-Wasserfälle* verdeutlichen Islands Veränderungen durch die Eiszeit. Während die meisten Küsten von Lava schwarz gefärbt sind, zeigt sich der Raudasandur-Strand* rot, orange und golden. Das Kreuzen vor Latrabjarg steht hingegen ganz im Bann der Tierwelt. An dem Vogelfelsen tummeln sich Papageitaucher, Lummen und Alken. Auch Wale können jederzeit vor Ihnen auftauchen, denn zu dieser Jahreszeit kehren die sanften Meeresriesen von der Überwinterung zurück in den Norden. Eine überwältigende Erinnerung unter vielen, die nach dieser Reise Ihr Entdeckertagebuch füllen werden.

13. Tag / Donnerstag, 10.08.2023: Reykjavik, Ankunft 7.00 Uhr



