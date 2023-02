Expedition Antarktis

1. Tag / Freitag, 01.12.2023: Puerto Montt/Chile, Abfahrt 19.00 Uhr

2.-4. Tag / Samstag, 02.12.2023 bis Montag, 04.12.2023: Fahrt durch die chilenischen Fjorde und die Magellanstraße

5. Tag / Dienstag, 05.12.2023: Entspannung auf See

6.-7. Tag / Mittwoch, 06.12.2023 bis Donnerstag, 07.12.2023: Falkland-Inseln

Ein Traumziel für Vogelkundler. Das britische Überseegebiet beheimatet über 60 Vogelarten, wie den endemischen Falklandpieper, aber auch Geierfalken, Kapsturmvögel und Königskormorane. Schwarzbrauen- und Wanderalbatrosse nutzen geschickt die Winde, um ohne Flügelschlag durch die Lüfte zu segeln. Neben der Vogelwelt imponieren Zeugnisse der bewegten Geschichte.

8.-9. Tag / Freitag, 08.12.2023 bis Samstag, 09.12.2023: Entspannung auf See

10.-11. Tag / Sonntag, 10.12.2023 bis Montag, 11.12.2023: Südgeorgien Sobald das subantarktische Tierparadies in Sicht kommt, fesseln Sie gewaltige Gletscher und Fjorde. Kolonien von Königspinguinen überziehen wie ein pulsierender Teppich die Küsten und Steilhänge. Hunderttausende Tiere teilen sich die Insel mit See-Elefanten und Pelzrobben. Nach der Anlandung an einem der schwarzen Ufer Südgeorgiens bestimmen röhrende Pelzrobben und zankende Pinguine Ihre Eindrücke. Immer wieder wandeln Sie auf den Spuren von Sir Ernest Shackleton, der auf Südgeorgien 1922 seine letzte Ruhestätte fand.

12. Tag / Dienstag, 12.12.2023: Entspannung auf See

13.-18. Tag / Mittwoch, 13.12.2023 bis Montag, 18.12.2023: SÜD-SHETLAND-INSELN , WEDDELLMEER , ANTARKTISCHE HALBINSEL

Süd-Shetland-Inseln und Antarktische Halbinsel In langer Reihe erstrecken sich die Süd-Shetlands. Legendär ist Elephant Island, wo Shackletons Mannschaft Monate ausharrte. Scharf zeichnen sich Felszacken vor dem Horizont ab, und die Abendsonne lässt Schneefelder zartrosa leuchten. Nur kleine Expeditionsschiffe ermöglichen eine Fahrt in die geflutete Caldera von Deception Island. Vom Knirschen des Eises begleitet, dringen Sie zur Antarktischen Halbinsel vor. In der Paradise Bay glitzern majestätische Gletscher und gigantische Eisberge. Imposant zeigt sich auch der Lemaire-Kanal: Bis zu 1.000 m hohe Berge flankieren die spektakuläre Schiffspassage. Freuen Sie sich auf packende Momente. Antarctic Sound und Weddellmeer Im Antarctic Sound und an der Spitze der Antarktischen Halbinsel liegt eine mystische Eiswelt. Von Deck und vom Zodiac aus eröffnen sich Ihnen täglich neue Motive für Auge und Kamera. Ein besonderes Schauspiel sind die zahlreichen Tafeleisberge, die Sie überwältigen mit ihrer Größe, Form und Farbe. In einem der entlegensten, herausforderndsten Expeditionsgebiete der Welt fasziniert zum Beispiel bei guter Sicht der Tafelvulkan Brown Bluff. Beeindruckend erheben sich dessen über 700 m hohe braune Tuffklippen, die zwischen zwei mächtigen Gletschern thronen.

19. Tag: Dienstag / 19.12.2023: Fahrt durch die Drake Passage

20. Tag: Mittwoch / 20.12.2023: Kap Hoorn/Chile

21. Tag: Donnerstag / 21.12.2023: Ushuaia/Argentinien, Ankunft 6.00 Uhr Sonderflug nach Buenos Aires



