Durchs goldene Dourotal

1.Tag: Einschiffung in Leverinho nahe Porto, wo das Schiff über Nacht bleibt, Begrüßungscocktail.

2.Tag: Am Vormittag Flusspassage am Rio Douro. Von Peso da Régua aus startet Ihr Ausflug zum 1745 erbauten *Mateus Palast. Im barocken Herrenhaus können Sie eine Bibliothek sowie mehrere Wohnräume besichtigen. Weiters bleibt auch Zeit für einen Rundgang durch die beeindruckende Parkanlage. Anschließend Weiterfahrt durch eine sanfte Hügellandschaft und Weinberge zur *Quinta da Avessada, wo Sie zum Abendessen inklusive Live-Unterhaltung erwartet werden. Die Wiedereinschiffung findet in Pinhão statt. Das Schiff bleibt über Nacht vor Ort.

3.Tag: Nach einem Besichtigungsstopp beim gekachelten Bahnhof von Pinhão bringt Sie Ihr Bus zum Bahnhof von Peso da Régua. Hier besteigen Sie einen Waggon der *Linho do Douro, der Bahnstrecke, die Porto mit Pocinho verbindet. Ab Peso da Règua folgen die Geleise den Windungen des Douro, was den Streckenabschnitt zu einem der schönsten Bahnstrecken Europas macht. Wiedereinschiffung in Ferradosa. Den Nachmittag verbringen Sie an Bord.

4.Tag: Von Vega de Terron steuern Sie im Rahmen eines *Ganztagesausfluges die spanische Universitätsstadt Salamanca an. Der Rundgang beinhaltet u.a. die von Arkaden gesäumte Plaza Mayor, die alte Universität, die Casa de las Conchas, die alte und neue Kathedrale sowie die Römerbrücke Puente Romano. Im Rahmen des Mittagessens wird eine Flamenco-Show geboten. In Barca d’Alva rechtzeitig zum Abendessen Rückkehr zum Schiff.

5.Tag: Am Morgen wechselt das Schiff von Barca d’Alva nach Foz Tavora, von wo Sie zu Ihrem Ausflug zur *Quinta do Tedo mit Portweinverkostung und überwältigendem Panoramablick auf den Fluss starten. Wiedereinschiffung in Peso da Régua. Heute genießen Sie das Captainsdinner mit anschließendem Folklore-Programm an Bord.

6.Tag: Der Vormittag ist der alten Bischofsstadt *Lamego gewidmet. Neben dem wunderschönen barocken Treppenaufgang zur Kirche Nossa Senhora dos Remédios besuchen Sie noch die gotische Kathedrale und das Museum. Am Nachmittag macht sich das Schiff auf den Weg nach Porto, wo zum Sonnenuntergang die Mündung des Douro in den Atlantik erreicht wird.

7.Tag: Die vormittägliche *Stadtrundfahrt durch Porto, der zweitgrößten Stadt Portugals, führt vom farbenprächtigen Ribeira-Viertel mit seinen schmalen, kopfsteingepflasterten Straßen mit Geschäften und Cafés durch das labyrinthartige Häusergewirr bis zur alten Alfândega. Nach dem Bordmittagessen steht der Nachmittag für eigene Unternehmungen zur Verfügung.

8.Tag: Nach dem Frühstück Ausschiffung in Leverinho.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "",

"Fluggesellschaft": "",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "PT",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "FKF",

"SchlZiel": "PT",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "KLUGD",

"Zielflughafen": "OPO",

"VerpflegungsText": "Vollpension an Bord"

}